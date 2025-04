Volley femminile B1 La Pieralisi Jesi fa valere il fattore Palatriccoli la Clementina 2020 vince al tie break a Vicenza

Pieralisi Jesi passa al Palatriccoli per 3-1 contro la Vergati Padova mentre la Clementina 2020 continua ad onorare il campionato andando a prendere punti in casa della seconda in classificaCLASSIFICA – Bologna* 52, Riccione 51, Vicenza 48, Cesena* 44, Ravenna 40; Pieralisi Jesi 37, Banca Annia*, Cortina Express 36; Giorgione*, Arena Volley 32, Forlì 28, Clementina 17; Vergati Padova 16, Futura Teramo 8 *una partita in menoQUI JesiTre punti importanti per la Pieralisi Jesi. 1° set – La Pieralisi, dopo un iniziale equilibrio (3-3), prende il largo (11-7) e finisce in crescendo: 25-13. 2° set – Parte meglio la formazione di Padova ma la gara prosegue punto a punto.

B1 FEMMINILE. Pieralisi vince ancora la sfida contro le cugine - PIERALISI : Girini (L2), Cecconi (L1), Diaz 3, Marcelletti, Paolucci 6, Peretti 3, Castellucci 12, Papagno, Canuti 11, D'Amore n.e., Milletti 8, Moretto 12.