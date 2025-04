Zitto zitto Donald Trump ha messo un dazio del 10 a tutti senza che nessuno se ne accorgesse è la caduta del dollaro

Donald Trump sta mettendo, gli Stati Uniti però senza dirlo e soprattutto senza la firma di nessun ordine presidenziale hanno già messo un dazio reale assai vicino al 10 per cento da quando è iniziata la nuova amministrazione: è il dazio della lenta svalutazione del dollaro che mette già oggi in difficoltà tutte le esportazioni europee e ovviamente quelle italiane.Dal due aprile la moneta americana si è già svalutata oltre il 5%Il 20 gennaio scorso quando Trump si è insediato con la cerimonia a Capitol Hill con un euro si potevano avere in cambio 1,0316 dollari. Venerdì 11 aprile, ultimo giorno di mercati aperti, un euro valeva 1,1346 dollari. Leggi su Open.online Mentre è difficile capire che fine faranno i dazi veri che gli Usa hanno eretto nei confronti del resto del mondo, anche per le continue eccezioni chesta mettendo, gli Stati Uniti peròdirlo e soprattuttola firma di nessun ordine presidenziale hanno giàunreale assai vicino al 10 per cento da quando è iniziata la nuova amministrazione: è ildella lenta svalutazione delche mette già oggi in difficoltà tutte le esportazioni europee e ovviamente quelle italiane.Dal due aprile la moneta americana si è già svalutata oltre il 5%Il 20 gennaio scorso quandosi è insediato con la cerimonia a Capitol Hill con un euro si potevano avere in cambio 1,0316 dollari. Venerdì 11 aprile, ultimo giorno di mercati aperti, un euro valeva 1,1346 dollari.

