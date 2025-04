L analisi di Assoesercenti sulle rimesse inviate al estero a Catania ammontano a 63 milioni nel 2024

rimesse inviate dagli immigrati residenti in Italia rappresentano un canale economico di grande rilevanza nel contesto della cooperazione internazionale e dell'economia globale. Secondo l’Ufficio Studi di Assoesercenti, che ha elaborato i dati della Banca D’Italia, il volume complessivo delle. Cataniatoday.it - L'analisi di Assoesercenti sulle rimesse inviate all'estero: a Catania ammontano a 63 milioni nel 2024 Leggi su Cataniatoday.it Ledagli immigrati residenti in Italia rappresentano un canale economico di grande rilevanza nel contesto della cooperazione internazionale e dell'economia globale. Secondo l’Ufficio Studi di, che ha elaborato i dati della Banca D’Italia, il volume complessivo delle.

Potrebbe interessarti anche:

Analisi dei crash "schermo blu" di Windows e cercare la causa di errore

Mare non classificato. Un anno di pesca senza analisi sul litorale romano

VIDEO | "Meno treni in Abruzzo rispetto alle Marche - un gap che incide sul turismo" : l'analisi di Confesercenti

Ne parlano su altre fonti L'analisi di Assoesercenti sulle rimesse inviate all'estero: a Catania ammontano a 63 milioni nel 2024.

Si apprende da msn.com: Assoesercenti: in Sicilia 7,6mila imprese in meno nel 2024 - Anche altri settori tradizionali come l'industria e l'edilizia ... Questi sono i principali risultati emersi dall'analisi condotta dal centro studi di Assoesercenti sull'andamento della demografia ...