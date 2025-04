Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, la Russia bombarda la città di Sumy. Il sindaco: “Ci sono almeno 20 morti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un attacco missilistico russo ha colpito questa mattina ladi, nel nord-est dell’. Lo ha reso noto su Telegram il, Artem Kobzar: “Oggi cimoltia causa di un attacco missilistico. Il nemico ha colpito di nuovo la popolazione civile“, ha scritto, specificando poi che per il momento si contano20 vittime.Il capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza ucraino, Andriy Kovalenko, ha sottolineato che i russi hanno deliberatamente lanciato l’attacco la domenica delle Palme per provocare numerose vittime.“decine i civili rimasti uccisi e feriti” in “un terribile attacco missilistico balistico russo su”, denuncia Volodymyr Zelensky, sottolineando a sua volta che i “nemici hanno colpito una normale strada cittadina” nel giorno in cui “le persone vanno in chiesa” per la Domenica delle Palme.