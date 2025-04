Vigili del fuoco volontari tre nuovi capisquadra in arrivo al Distaccamento

nuovi capisquadra, su cui può contare il Distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Copparo: Alessio Chiereghin, Marco Marini ed Elia Romagnoli. La cerimonia si è tenuta nella mattinata di venerdì 11, nella sede della Direzione regionale dei Vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna. Ferraratoday.it - Vigili del fuoco volontari, tre nuovi capisquadra in arrivo al Distaccamento Leggi su Ferraratoday.it Sono tre i, su cui può contare ildeideldi Copparo: Alessio Chiereghin, Marco Marini ed Elia Romagnoli. La cerimonia si è tenuta nella mattinata di venerdì 11, nella sede della Direzione regionale deideldell'Emilia-Romagna.

