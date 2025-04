Gp del Bahrain di F1 la gara di oggi dalle 17 i piloti in pista per la vittoria

Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025. Dopo le prime tre gare in Australia, Cina e Giappone, il Circus fa tappa sul Circuito Internazionale del Bahrein per un weekend che promette spettacolo. Ecco dove seguire il Gran Premio di oggi, domenica 13 aprile, in diretta tv e streaming.Gp Bahrain, orarioIl Gp del Bahrain inizierà oggi, domenica 13 aprile, alle 17 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. Ecco il programma di giornata:Ore 11.50: F3 – Feature RaceOre 13.20: F2 – Feature RaceOre 15.30: Paddock LiveOre 17: F1 – garaOre 19: Paddock LiveOre 19.30: DebriefingOre 20: NotebookOre 20.15: Race AnatomyGp Bahrain, la griglia di partenzaQuesta, invece, la griglia di partenza:Oscar Piastri (McLaren)George Russell (Mercedes)Charles Leclerc (Ferrari)Kimi Antonelli (Mercedes)Pierre Gasly (Alpine)Lando Norris (McLaren)Max Verstappen (Red Bull)Carlos Sainz (Williams)Lewis Hamilton (Ferrari)Yuki Tsunoda (Red Bull)Jack Doohan (Alpine)Isack Hadjar (Racing Bulls)Nico Hulkenberg (Kick Sauber)Fernando Alonso (Aston Martin)Esteban Ocon (Haas)Alexander Albon (Williams)Liam Lawson (Racing Bulls)Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)Lance Stroll (Aston Martin)Oliver Bearman (Haas)Gp Bahrain, dove vederloIl Mondiale di Formula 1 è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now .

