Ospedali il ministro Schillaci La piattaforma per le liste d’attesa funziona ecco i primi dati

liste di attesa "sono un problema annoso. Il decreto legge è già pienamente attuativo e la piattaforma nazionale di Agenas per monitorare i tempi delle liste di attesa funziona, le Regioni un po' a macchia di leopardo stanno mandando i dati. È un sistema nuovo ma la notizia importante è che le regioni che stanno rispettando la legge stanno già ottenendo risultati importanti: si tratta ad esempio del Lazio, Basilicata, Piemonte e Liguria e così nel Lazio il tempo medio per una prestazione è passato dai 42 giorni del 2023 ai 9 giorni di quest'anno". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di Omnibus su La7."Ora stiamo analizzando i dati Regione per Regione e prestazione per prestazione, ma è molto importante avere una piattaforma nazionale che ci permette di sapere cosa manca e dove manca per intervenire.

