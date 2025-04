Catania scippano zaino a una studentessa nel centro storico un arrestato e un denunciato

Capillarità del controllo del territorio e prontezza operativa sono tra i cardini dell'azione dell'Arma dei Carabinieri, particolarmente intensificata in occasione delle festività Pasquali, periodo in cui il centro storico di Catania è meta di un importante afflusso di turisti e visitatori. Nell'ambito di uno specifico servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori, svolto in modalità discreta da militari in abiti civili a bordo di una motocicletta di servizio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 47enne di Scordia e denunciato in stato di irreperibilità un 34enne catanese, entrambi ritenuti, sulla base degli elementi raccolti e ancora da verificare in sede giurisdizionale, responsabili di furto con strappo in concorso.

