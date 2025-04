Che tempo che fa, stasera domenica 13 aprile: ospiti e anticipazioni.

Leggi su Ilfaroonline.it

Nuovo appuntamento con ‘CheChe Fa‘ di Fabio Fazio13, alle 19,30 in diretta sul Nove, e in streaming su discovery+. Tra glidella puntata ci saranno la star hollywoodiana Whoopi Goldberg e premio Oscar, Giorgio Panariello, Luciano Ligabue, Luca Guadagnino e Walter Veltroni.GliWhoopi Goldberg è tra i pochi artisti al mondo ad aver conseguito lo status di Egot, cioè la vittoria in tutti e quattro i principali premi d’intrattenimento americani (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award). Ha raggiunto la popolarità nel 1985 per il suo ruolo da protagonista nel film di Steven Spielberg ‘Il Colore Viola’, per il quale ha vinto un Golden Globe e ottenuto una nomination all’Oscar, cui segue nel 1990 il ruolo della sensitiva Oda Mae Brown nel cult ‘Ghost – Fantasma’ per il quale si aggiudica il Premio Oscar e il Golden Globe come Miglior attrice non protagonista, mentre nel 1992 debutta nei panni della ‘suora’ Deloris Van Cartier nel blockbuster mondiale ‘Sister Act’ e nel sequel ‘Sister Act 2’, ruolo che tornerà a vestire nel nuovo capitolo della saga ‘Sister Act 3’.