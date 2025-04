Juve cambia tutto Giuntoli valuta il rinnovo

Juve prova a risolvere la questione velocemente, l'idea rinnovo potrebbe accontentare tutti.La Juventus vince con il Lecce e porta a casa la sua 15ª vittoria stagionale. Contro i pugliesi a segno Koopmeiners e Yildiz, che regalano ai bianconeri il terzo posto momentaneo in classifica, in attesa del big match tra Atalanta e Bologna."Juve, cambia tutto! Giuntoli valuta il rinnovo" (LaPresse) tvplay.itNon solo il ritorno il ritorno al gol di Koopmeiners e Yildiz, ma anche l'ottima prestazione di Dusan Vlahovic, che non trova la rete ma trova i due assist che consentiranno all'olandese e al turco di siglare le reti della vittoria della Juventus. L'attaccante serbo raggiugne in questo modo quota 5 assist in stagione, sommati poi alle 14 reti siglate nelle 36 partite giocate tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

