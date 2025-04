Argentina nuovi pacchetti di salvataggio da FMI ed enti internazionali

La Banca Mondiale darà 12 miliardi di dollari, l'IDB 10 e l'FMI 20, di cui 12 disponibili subito. Come dichiarato dai loro rappresentanti, questi aiuti dimostrano la fiducia nella capacità del governo argentino di "modernizzare" e "stabilizzare" la disastrata economia del Paese, attraendo investimenti stranieri e creando nuovi posti di lavoro. Nel caso dell'FMI, anche implementando quelle riforme – spesso draconiane – che l'ente impone ai suoi assistiti: la sua reputazione presso il popolo argentino infatti non è molto buona, specialmente dopo la bancarotta del 2001.

