Alessandro Coatti ucciso in Colombia la testa e gli arti nella valigia ipotesi del messaggio alla mafia italiana

Alessandro Coatti perché è stato ucciso? Il brutale omicidio del biologo molecolare in Colombia resta ancora avvolto nel mistero: diverse le piste, dai gruppi paramilitari. Ilmessaggero.it - Alessandro Coatti ucciso in Colombia: la testa e gli arti nella valigia, l'ipotesi del «messaggio alla mafia italiana» Leggi su Ilmessaggero.it perché è stato? Il brutale omicidio del biologo molecolare inresta ancora avvolto nel mistero: diverse le piste, dai gruppi paramilitari.

Potrebbe interessarti anche:

Alessandro Coatti ucciso in Colombia - cosa non torna? Dal delitto passionale allo scambio di persona - tutte le ipotesi

Chi c'è dietro la morte del biologo Alessandro Coatti - ucciso e fatto a pezzi in Colombia

Alessandro Coatti ucciso in Colombia - gli esperti : "firma dei paramilitari" ma gli inquirenti escludono legami con narcotraffico - trovate le gambe mutilate

Ne parlano su altre fonti Coatti attirato in una trappola: “La firma è dei clan paramilitari”. La madre: “Vorrei baciarlo”. Biologo Alessandro Coatti ucciso in Colombia, si indaga su gruppi paramilitari. L'omicidio di Alessandro Coatti in Colombia: a che punto sono le indagini. Ricercatore italiano ucciso in Colombia, la pista dei gruppi paramilitari. Il ricercatore italiano Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia: cosa sappiamo finora. Ricercatore morto in Colombia, lo zio di Alessandro Coatti: "Ucciso da una banda che ricatta il governo".

Si apprende da ilmessaggero.it: Alessandro Coatti ucciso in Colombia: la testa e gli arti nella valigia, l'ipotesi del «messaggio alla mafia italiana» - Alessandro Coatti perché è stato ucciso? Il brutale omicidio del biologo molecolare in Colombia resta ancora avvolto nel mistero: diverse le piste, dai gruppi ...

msn.com riferisce: Alessandro Coatti ucciso in Colombia, trovato un quarto sacco: «Dentro c'è una gamba». La taglia, il video, i tabulati e i conti: le indagini - La morte di Alessandro Coatti – il biologo molecolare italiano di 38 anni ucciso in Colombia – assume contorni sempre più macabri. «Ritrovato un quarto ...

Come scrive repubblica.it: Caso Coatti, spuntano altri resti. Analisi sul pc per ricostruire i suoi spostamenti in Colombia - Ritrovata una gamba in un fiume. Parla il direttore della Tiputini Station, dove il biologo voleva recarsi per un periodo di volontariato: “Alessandro non è ...