Quotidiano.net - Ucraina, attacco missilistico russo su Sumy. “Oltre 20 morti”. Zelensky: “Decine di persone uccise da bastardi”

Roma, 13 aprile 2025 - Unsulla città di, nel nord-est dell', ha provocato questa mattina “20” tra i civili, ha riferito il sindacod ella città. Secondo i dati preliminari, ha spiegato, "di civili sono rimasti uccisi e feriti". "Solo un bastardo si comporta così”, ha aggiunto sottolineando che i "nemici hanno colpito una normale strada cittadina" nel giorno in cui "levanno in chiesa" per la Domenica delle Palme. epa12026485 A handout photo made available by the State Emergency Service of Ukraine shows the site of a drone attack on a storage building in Kyiv, Ukraine, 12 April 2025, amid the ongoing Russian invasion. At least two people were injured after overnight Russian shelling in Kyiv's area, according to the State Emergency Service report.