Furto in diretta in una villa le telecamere filmano il ladro ed i carabinieri lo arrestano poco dopo

carabinieri di Belpasso hanno scorto un uomo, che con fare sospetto, si stava allontanando da una proprietà privata di contrada Chiesa. Gli operatori hanno deciso di bloccare l’uomo per vederci chiaro, mentre si trovava poco distante. Cataniatoday.it - Furto "in diretta" in una villa: le telecamere filmano il ladro ed i carabinieri lo arrestano poco dopo Leggi su Cataniatoday.it Durante un servizio di controllo del territorio notturno, idi Belpasso hanno scorto un uomo, che con fare sospetto, si stava allontanando da una proprietà privata di contrada Chiesa. Gli operatori hanno deciso di bloccare l’uomo per vederci chiaro, mentre si trovavadistante.

