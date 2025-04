Flop Pomeriggio 5 Myrta Merlino fa Record ma è negativo la puntata meno vista

Pomeriggio 5” ha toccato un nuovo minimo, con due segmenti della puntata seguiti rispettivamente da 949.000 spettatori (12,7%) e 890.000 spettatori (11,1%). Dati ben lontani da quelli registrati nel 2023, quando alla conduzione c’era ancora Barbara D’Urso, capace di sfiorare quota 1.852.000 spettatori e il 19,4% di share.L’ultima puntata di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino fa il Record negativo, è stata la puntata meno vistaIl programma è ormai da due stagioni nelle mani di Myrta Merlino, ma l’emorragia di pubblico non si è arrestata. Anzi, rispetto alla fase finale dell’era D’Urso — che già mostrava segnali di stanchezza — i risultati attuali segnano un ulteriore passo indietro. Il distacco con il passato è evidente, ma nel tempo si è smesso anche di parlarne apertamente, come se il problema fosse ormai rassegnatamente accettato. Leggi su Mistermovie.it I numeri parlano chiaro: “5” ha toccato un nuovo minimo, con due segmenti dellaseguiti rispettivamente da 949.000 spettatori (12,7%) e 890.000 spettatori (11,1%). Dati ben lontani da quelli registrati nel 2023, quando alla conduzione c’era ancora Barbara D’Urso, capace di sfiorare quota 1.852.000 spettatori e il 19,4% di share.L’ultimadi5 confa il, è stata laIl programma è ormai da due stagioni nelle mani di, ma l’emorragia di pubblico non si è arrestata. Anzi, rispetto alla fase finale dell’era D’Urso — che già mostrava segnali di stanchezza — i risultati attuali segnano un ulteriore passo indietro. Il distacco con il passato è evidente, ma nel tempo si è smesso anche di parlarne apertamente, come se il problema fosse ormai rassegnatamente accettato.

