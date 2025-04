Bergamonews.it - Berbenno amplia spazio gioco e cre estivo per i più piccoli: si cercano gestori

Il Comune diintende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento della gestione del servizio di“La Coccinella” e baby credestinato ai bambini da 0 a 3 anni e della Sezione Primavera, il nuovo servizio che partirà il prossimo anno scolastico 2026/27 per i bambini da 2 a 3 anni. A questo link tutte le informazioni sul sito ufficiale del Comune.“Siamo alla ricerca di un gestore per il nostro servizio diper il prossimo triennio a conferma dell’ottimo risultato avuto quest’anno con la presenza di 15 famiglie anche provenienti da fuori Comune – dichiarano Elisa Bolis, vicesindaco e assessore a Istruzione, Turismo e Bilancio e Maria Locatelli, assessore al Sociale e alla Cultura – Le novità del prossimo triennio sono due: il passaggio del servizio baby credalla prossima estate sull’intera giornata, con mensa inclusa, e l’apertura della sezione primavera ‘esploratori’ sempre dal prossimo anno.