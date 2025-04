Infortunio sul lavoro o comune malattia Il caso di un’infermiera piacentina risolto grazie a Epaca

Timbra il cartellino di uscita dal posto di lavoro per recarsi alla mensa durante la pausa pranzo, cade riportando una grave frattura scomposta alla mano. Il fatto è accaduto a un'infermiera piacentina, che oltre al danno subìto, si era vista valutare le circostanze non come Infortunio sul lavoro.

Ne parlano su altre fonti Infortunio sul lavoro o comune malattia? Il caso di un’infermiera piacentina risolto grazie a Epaca. NASpI: cosa cambia dal prossimo 1° marzo. NASPI in malattia: occorre allegare il certificato medico alla domanda. Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa. Puc: la copertura INAIL per il lavoro nei Comuni. Certificato medico da allegare alla domanda NASPI.

Riporta insic.it: Infortuni e malattie professionali: cosa ci dicono i nuovi dati INAIL - In crescita anche le denunce di malattie professionali. Le denunce mensili di infortunio sul lavoro, nel complesso e con esito mortale, sono analizzate separatamente in base alla modalità di ...

msn.com comunica: Denunce di infortuni e malattie professionali, i dati Inail di febbraio - Il confronto con il primo bimestre del 2024 evidenzia per la modalità in occasione di lavoro una diminuzione degli infortuni (-5,2%) e un aumento dei decessi (+6,6%), mentre per la componente in itine ...

businessonline.it riferisce: Quali sono le responsabilità in caso di infortunio del datore di lavoro e cosa rischia realmente - Cosa rischia concretamente un imprenditore quando si verifica un incidente lavorativo. Obblighi e conseguenze civili e penali in caso di violazioni ...