Calci e pugni alla porta del magazzino la perseguita anche a lavoro

È finito in manette un quarantenne italiano, disoccupato, accusato del reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. Dopo la segnalazione della vittima, una italiana di due anni più grande, al 112 i carabinieri del nucleo radiomobile lo hanno arrestato.

