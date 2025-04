Ilnapolista.it - Se tre indizi fanno una prova, l’assassino di questa stagione della Juventus è Thiago Motta (Tuttosport)

Se treunadi)Guido Vaciago, direttore di, uno dei pochissimi ina non essersi lasciato irretire dalle sirene del nullamottista, scrivevittoriasul Lecce, la seconda consecutiva con Tudor in panchina:Se treunadibianconera è. Ma il calcio non è un giallo di Agatha Christie, quindi: calma. Anche se non si era mai vista latiranneggiare così una partita, mordendola dal primo minuto e collezionando 18 tiri nei primi 39 minuti, due dei quali sono diventati gol. Facile con il Lecce, si dirà. Ma proprio contro il Lecce, a inizio dicembre, erano emersi i limiti di una squadra incapace di chiudere le partite e di imporre la sua superiorità tecnica: era finita 1-1, ennesimo pareggino di unaconfusa che inseguiva le idee disenza punti di riferimento.