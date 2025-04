Internews24.com - Inter Cagliari, stavolta un tempo basta. Ecco cosa servirà contro il Bayern Monaco

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il commento del Corriere dello sport dopo la partita di San Siro tra nerazzurri e sardiIl Corriere dello sport analizza la vittoria dell’il, il commento del giornale sulla gara.LA SFIDA – «unall’per issarsi a +6 sul Napoli. Anche con il, dopo Udinese e Parma, infatti, i nerazzurri hanno chiuso la prima frazione sul 2-0. E puregli isolani hanno cominciato la ripresa senza sufficiente concentrazione, incassando subito un gol che, alla luce dei precedenti, ha fatto spaventare San Siro., però, Lautaro e compagni hanno reagito prontamente, trovando in pochi minuti il terzo gol e, da lì in poi, hanno saputo gestire fino al 90’, senza eccessivi patimenti»LE RETI – «il, Arnautovic è stato ancora il mattatore, visto che dopo il suo gol, ha pure mandato in porta Lautaro, che, per il raddoppio, ha beffato Caprile con un dolce scavetto.