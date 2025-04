Iltempo.it - Fornero senza freni su Trump e i dazi: “Mi disgusta, è cattivo”. Il sospetto

“Parlare di Donaldper me è impossibile. Prima perché mispesso e in secondo luogo perché non è possibile spiegare quello che fa”: Elsain confusione sul presidente degli Stati Uniti, lancia pesanti sospetti sul suo operato. Ospite di In altre parole su La 7, la professoressa risponde a Massimo Gramellini quasi stizzita suie sulle strategie economiche dell'inquilino della Casa Bianca. “Vede Gramellini, lei mi ha chiesto di parlare di, ma in realtà poi mi chiede di parlare di. Ora, io credo di saper parlare di, di saperli spiegare, l'ho fatto diverse volte con i miei studenti – esordisce –. Parlare diper me è impossibile. Primo perché veramente mispesso e in secondo luogo perché non è possibile spiegare quello che fa”. Tenta di spiegare la strategia del Tycoon: “Potrebbe dire ‘Io metto iperché voglio migliorare il bilancio dell'America perché così quelli che importano pagheranno più tasse e noi avremo delle entrate e quindi avremo un disavanzo minore': questo è vedere il fenomeno in modo semplicistico e unilaterale perché è possibile quelli che dovrebbero comprare dicano ‘io a questi prezzi non compro più' e quindi il tuo proposito sarebbe vanificato”.