Coatti il pc e il mistero sui suoi movimenti Il centro di ricerca in Colombia Non è stato qui

suoi spostamenti. Parla il direttore della Tiputini Station, dove il biologo voleva recarsi per un periodo di volontariato: “Alessandro non compare nei nostri registri da anni” Repubblica.it - Coatti, il pc e il mistero sui suoi movimenti. Il centro di ricerca in Colombia: “Non è stato qui” Leggi su Repubblica.it Ritrovati altri resti, una gamba, in un fiume. Le analisi sul computer per ricostruire ispostamenti. Parla il direttore della Tiputini Station, dove il biologo voleva recarsi per un periodo di volontariato: “Alessandro non compare nei nostri registri da anni”

repubblica.it riferisce: Caso Coatti, spuntano altri resti. Analisi sul pc per ricostruire i suoi spostamenti in Colombia - Ritrovata una gamba in un fiume. Parla il direttore della Tiputini Station, dove il biologo voleva recarsi per un periodo di volontariato: “Alessandro non è ...

ilmessaggero.it riferisce: Alessandro Coatti ucciso in Colombia: la testa e gli arti nella valigia, l'ipotesi del «messaggio alla mafia italiana» - Alessandro Coatti perché è stato ucciso? Il brutale omicidio del biologo molecolare in Colombia resta ancora avvolto nel mistero: diverse le piste, dai gruppi ...

Lo riporta iltempo.it: Alessandro Coatti, mistero sui motivi dell'omicidio. C'è anche l'ipotesi dello scambio di persona - La Procura di Roma ha avviato le procedure per una rogatoria internazionale con l’obiettivo di cooperare ufficialmente con le autorità ...