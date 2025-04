Tajani Miglioramento sui dazi Meloni a Washington per mercato euro americano

"Credo che la situazione" sui dazi "stia lentamente migliorando, il commissario Sefcovic è adesso a Washington per trattare con gli americani, ci sono 90 giorni di tempo. Il viaggio della Meloni non è un viaggio per giocare una partita italiana, è un viaggio certamente per rafforzare i rapporti con gli americani, ma è un viaggio finalizzato anche a spingere il governo americano ad arrivare a dazi zero, e l'obiettivo potrebbe essere quello di creare un grande mercato euro-americano di libero scambio". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo un forum al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka per presentare il Piano d'azione per l'export italiano promosso dal governo.

