Ma è un bacio Sorpresa ad Amici 24 il ballo e poi il momento top pubblico in delirio

Sabato 12 aprile, Canale 5 ha ospitato una nuova frizzante puntata del Serale didi Maria De Filippi, dove, come da tradizione, non sono stati solo gli allievi a salire sul palco, ma anche i professori. Intorno alle 22:15 è scattato l’attesissimo “guanto dei prof”, ormai uncult del programma. Ma stavolta a sorprendere davvero tutti è stato un dettaglio in più: ad affiancare i professori nelle performance sono stati anche alcuni dei giudici, trasformando la sfida in uno spettacolo ancora più imprevedibile e coinvolgente.Tre le squadre in gara: Lorella Cuccarini in coppia con Amadeus, Rudy Zerbi con Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio al fianco di Anna Pettinelli. Il compito di giudicare le esibizioni è stato affidato a un trio d’eccezione: Deborah Lettieri, Emanuel Lo e Alessandra Celentano.

