Spazionapoli.it - Garnacho-Napoli, svelata la cifra per l’assalto in estate: può arrivare in un caso

Alejandrotorna a essere un nome molto chiacchierato in casa: arrivano novità in merito al possibile assalto degli azzurri in vista della prossima.Contro l’Empoli, l’imperativo è vincere. Ilnon ha alternative se vuole continuare a sperare di mettere le mani su uno Scudetto che avrebbe dell’incredibile, considerate le premesse di inizio stagione. Invece, grazie al lavoro super di Antonio Conte, la squadra partenopea è ripartita subito con grandi ambizioni, che è andata ben oltre il ritorno nella UEFA Champions League, vero obiettivo acclarato ai nastri di partenza dell’annata in corso.In queste settimane, però, c’è grande spazio anche per le situazioni legate al calciomercato. In particolare, c’è curiosità da parte dei tifosi di fede azzurra di capire come, effettivamente, sarà sostituito Khvicha Kvaratskhelia, che si è accasato lo scorso gennaio al Paris Saint Germain, lasciando un vuoto enorme sull’out di sinistra.