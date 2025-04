Daredevil Rinascita arrivano le foto dal set della seconda stagione

della prima stagione di Daredevil: Rinascita, la seconda stagione della serie è attualmente in produzione. Le foto dal set hanno rivelato il ritorno di un villain importante: Bullseye. Un paio di scatti condivisi su X mostrano gli attori Charlie Cox e Wilson Bethel in piedi insieme, apparentemente tra una ripresa e l'altra. Entrambi indossano i costumi; Cox indossa la tuta nera di Daredevil con il classico simbolo "DD" stampato sul petto, mentre Bullseye di Bethel è equipaggiato con diverse armi. Le immagini sembrano provenire da una ripresa notturna, molto probabilmente per una scena con uno scontro tra i due. A parte questo, i dettagli di queste foto sono difficili da ricavare.Le riprese della seconda stagione di Daredevil: Born Again sono partite all'inizio di quest'anno, addirittura in anticipo rispetto al debutto della prima stagione su Disney+ all'inizio di marzo.

