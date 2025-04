Amici surclassa Ne vedremo delle belle ancora in calo Bene 4 di sera Weekend

sera televisivo ha visto, in prima serata su Rai1, il finale di Ne vedremo delle belle condotto da Carlo Conti con Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe, valutate dalla giuria formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. L'ospite di ieri era Francesco Gabbani. La quarta e ultima puntata del talent show, che ha decretato la vittoria di Lorenza Mario, ha segnato il 12.7% di share pari a una media di 1.936.000 spettatori, in ulteriore calo rispetto alla settimana scorsa. Su Canale5, il quarto serale di Amici di Maria De Filippi edizione 2024-2025 con i giovanissimi talenti valutati dai giurati Amadeus, Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio, con ospiti Sangiovanni, Franco126 e i Panpers, e l'eliminazione della concorrente Angelica Gori alias Chiamamifaro, ha conquistato invece il 25. Iltempo.it - Amici surclassa Ne vedremo delle belle (ancora in calo). Bene 4 di sera Weekend Leggi su Iltempo.it Il sabatotelevisivo ha visto, in primata su Rai1, il finale di Necondotto da Carlo Conti con Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe, valutate dalla giuria formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. L'ospite di ieri era Francesco Gabbani. La quarta e ultima puntata del talent show, che ha decretato la vittoria di Lorenza Mario, ha segnato il 12.7% di share pari a una media di 1.936.000 spettatori, in ulteriorerispetto alla settimana scorsa. Su Canale5, il quartole didi Maria De Filippi edizione 2024-2025 con i giovanissimi talenti valutati dai giurati Amadeus, Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio, con ospiti Sangiovanni, Franco126 e i Panpers, e l'eliminazione della concorrente Angelica Gori alias Chiamamifaro, ha conquistato invece il 25.

