Sono scioccata Cecilia Rodriguez disavventura al parco Guardate che mi hanno fatto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Spiacevoleper. In questi giorni vi abbiamo raccontato delle incomprensioni e anzi della vera e propria crisi di casa. Belen e Ignazio Moser sarebbero ai ferri corti: la conduttrice sarebbe infuriata per alcuni comportamenti del modello nei confronti della moglie. Ma non è tutto: a quanto pare Chechu sarebbe davvero incinta e Ignazio avrebbe mentito per nascondere tutto nell’ultima intervista.In ogni casoha provato a rilassarsi con una passeggiata nelinsieme ai suoi suoi adorati Jack Russell, Ercolino e Aspirina, che compaiono spesso nelle sue storie su Instagram, diventando vere e proprie mascotte per i follower. Aspirina è stata la prima ad arrivare nella sua vita, e la showgirl ne ha parlato più volte anche durante la partecipazione a reality come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello.