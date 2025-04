Gaza Piano Mattei business connettività Ecco perché Imec è importante

Leggi su Formiche.net

Il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (, o Indo-Mediterranean Economic Corridor) sta vivendo una fase di rinnovato interesse, con l’Italia che cerca di posizionarsi come attore centrale in questa fase dell’iniziativa. Questo slancio, di cui questa settimana si è occupata “Indo-Pacific Salad”, è stato evidenziato dalle dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani da New Delhi, anche annunciando la volontà di organizzare in autunno un summit di alto livello a Trieste — città che potrebbe diventare l’hub europeo del corridoio, e connettere a esso anche le iniziative geoeconomiche della fascia orientale del continente. Altra conferma della volontà dell’Italia di aumentare la propria attività all’interno diè la nomina dell’ambasciatore Francesco Talò come Inviato Speciale per il progetto — nomina che secondo osservatori statunitensi dovrebbe smuovere un approccio simile anche da parte dell’amministrazione Trump (e chissà che l’Indo-Mediterraneo non sia anche sul tavolo dell’imminente viaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a D.