Un G7 più coeso giova anche agli Usa

Laverita.info - Un G7 più coeso giova anche agli Usa Leggi su Laverita.info Le turbolenze in corso causate dai dazi non devono far dimenticare che il vero conflitto è tra regimi e democrazie. Che possono frenare la Repubblica popolare solo se unite

Potrebbe interessarti anche:

Canada - G7 coeso nel proteggere l’Ucraina : “Sostegno incondizionato”

Cremlino - 'il G20 ci interessa più del G7'

Il G7 più complicato di Meloni fra Trump e l'Ucraina. La premier gioca su tre tavoli

Ne parlano su altre fonti Un G7 più coeso giova anche agli Usa. Paesi Brics e G7: la spinta delle economie emergenti e prove di nuovo ordine mondiale.

Nota di msn.com: G7, sabato una contromanifestazione con giochi e sport: corso Venezia chiude e sarà diviso tra “luogo triste” e “luogo della memoria” - L’Italia è tra i paesi europei con il più alto livello di mortalità per incidenti stradali e per inquinamento. Per questo sabato da porta Venezia a via Palestro, corso Venezia sarà chiuso al ...