Sassuolo Grosso Sapevamo di affrontare una squadra forte e volevamo reagire sono molto felice per i nostri tifosi

Sassuolo ieri si è imposto 3 a 1 nel derby a Modena, una vittoria pesantissima che lancia i neroverdi ad un passo della Serie A: già con un passo falso dello Spezia questo pomeriggio potrebbero festeggiare la promozione. È molto contento mister Grosso che ha visto un'ottima prestazione in. Modenatoday.it - Sassuolo, Grosso: "Sapevamo di affrontare una squadra forte e volevamo reagire, sono molto felice per i nostri tifosi" Leggi su Modenatoday.it Ilieri si è imposto 3 a 1 nel derby a Modena, una vittoria pesantissima che lancia i neroverdi ad un passo della Serie A: già con un passo falso dello Spezia questo pomeriggio potrebbero festeggiare la promozione. Ècontento misterche ha visto un'ottima prestazione in.

