Bullismo cyberbullismo e uso dei social i Carabinieri dialogano con gli studenti

Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per diffondere tra i giovani la cultura della legalità e sensibilizzare gli studenti su tematiche sempre più attuali come Bullismo, cyberBullismo, uso consapevole dei social, violenza di genere e dipendenze.Nei giorni scorsi, gli alunni delle scuole elementari di Santa Paolina e Ariano Irpino hanno avuto l'opportunità di incontrare i militari dell'Arma: un confronto diretto e partecipato, durante il quale i ragazzi hanno potuto conoscere da vicino i compiti dei Carabinieri e confrontarsi su tematiche di grande interesse e attualità.Presenti all'iniziativa il Comandante della Compagnia di Mirabella Eclano, insieme al Comandante della Stazione di Montefusco e ai militari della Stazione di Ariano Irpino.

