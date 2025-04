Tajani L’Italia aumenterà le spese militari al 2 per cento del Pil

Tajani, a Osaka per l’inaugurazione del Padiglione Italia all’Expo 2025, ha detto che il governo «intende spendere di più per garantire la sicurezza e per essere protagonista all’interno del pilastro europeo della Nato». Tajani, che ha parlato ai microfoni di Agorà, programma di Rai 3, ha spiegato che Roma è pronta a spendere il 2 per cento del Pil per la difesa e che «presto ci sarà l’annuncio ufficiale da parte del presidente del Consiglio».Atterraggio di un caccia italiano (Getty Images).Tajani: «È una risposta che diamo alle sollecitazioni americane, giuste peraltro»«Questa è una scelta politica che noi abbiamo fatto. È una risposta che diamo alle sollecitazioni americane, giuste peraltro: quando gli Stati Uniti dicono di non poter garantire da soli la sicurezza dell’Europa hanno ragione», ha proseguito Tajani. Lettera43.it - Tajani: «L’Italia aumenterà le spese militari al 2 per cento del Pil» Leggi su Lettera43.it Il ministro degli Esteri Antonio, a Osaka per l’inaugurazione del Padiglione Italia all’Expo 2025, ha detto che il governo «intende spendere di più per garantire la sicurezza e per essere protagonista all’interno del pilastro europeo della Nato»., che ha parlato ai microfoni di Agorà, programma di Rai 3, ha spiegato che Roma è pronta a spendere il 2 perdel Pil per la difesa e che «presto ci sarà l’annuncio ufficiale da parte del presidente del Consiglio».Atterraggio di un caccia italiano (Getty Images).: «È una risposta che diamo alle sollecitazioni americane, giuste peraltro»«Questa è una scelta politica che noi abbiamo fatto. È una risposta che diamo alle sollecitazioni americane, giuste peraltro: quando gli Stati Uniti dicono di non poter garantire da soli la sicurezza dell’Europa hanno ragione», ha proseguito

Potrebbe interessarti anche:

Tajani “India partner imprescindibile - rapporto forte con l’Italia”

Tajani : Italia attiva per la pace in Medio Oriente e unificazione della Palestina

Antonio Tajani : Priorità al taglio dell'Irpef per il ceto medio secondo Forza Italia

Ne parlano su altre fonti L'Italia aumenterà le spese militari al 2 per cento del Pil. Tajani: «L’Italia aumenterà le spese militari al 2 per cento del Pil». Italia pronta ad aumentare le spese per la difesa al 2% del Pil, annuncia Tajani. Effetto Trump: il governo all’angolo tra dazi e aumento delle spese militari. Vero: l’Italia è seconda per truppe impiegate dalla Nato. Tajani: "Dobbiamo aumentare le spese militari, bene Von Der Leyen".

Riporta msn.com: Tajani: «L’Italia aumenterà le spese militari al 2 per cento del Pil» - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Osaka per l’inaugurazione del Padiglione Italia all’Expo 2025, ha detto che il governo «intende spendere di più per garantire la sicurezza e per essere prota ...

Secondo msn.com: L'Italia aumenterà le spese militari al 2% del Pil - AGI - Il governo annuncerà presto l'aumento della spesa militare al 2% del Pil. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista ad Agorà. "Siamo pronti ad arrivare al 2%, pr ...

informazione.it comunica: Tajani annuncia l'aumento delle spese militari al 2% del Pil, mentre Giorgetti esclude lo stop al patto di stabilità - L’Italia si prepara a raggiungere l’obiettivo Nato di destinare il 2% del prodotto interno lordo alle spese per la difesa, come confermato dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani , int ...