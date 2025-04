Anteprima24.it - ‘Nicola Sala’, grande successo in terra americana: ovazioni per “Cavalleria Rusticana e Grandi Amori”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiStraordinarioper l’Orchestra dei Conservatori “Nicola Sala” di Benevento e “Lorenzo Perosi” di Campobasso al Kimmel Center di Philadelphia:per “”Una serata dimusica e forti emozioni quella che si è tenuta presso la prestigiosa Marion Anderson Hall del Kimmel Center for the Performing Arts di Philadelphia, dove si è esibita l’Orchestra costituita dagli studenti e dagli allievi dei Conservatori di Musica “Nicola Sala” di Benevento e “Lorenzo Perosi” di Campobasso, con il progetto “”.L’evento, parte integrante di un più ampio progetto internazionale finanziato con fondi PNRR, ha raccolto un consenso eccezionale: oltre mille persone presenti in sala, applausi prolungati e due bis richiesti con entusiasmo da un pubblico partecipe e caloroso.