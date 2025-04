Gp del Qatar di MotoGp dalle 19 in pista i fratelli Marquez in prima fila in griglia

MotoGp torna in pista per il suo quarto appuntamento. Il Motomondiale si sposta in Qatar dopo aver fatto tappa in Thailandia, Argentina e Stati Uniti. Bagnaia, trionfatore ad Austin, va a caccia del compagno in Ducati Marc Marquez, ma partirà dall'undicesimo posto dopo la caduta nelle qualifiche. Ecco il programma della gara di oggi, domenica 13 aprile, e dove vederla in tv.Gp Qatar, griglia di partenzaEcco la griglia di partenza del Gp del Qatar, in programma oggi domenica 13 aprile:Marc Marquez (Ducati)Alex Marquez (Ducati)Fabio Quartararo (Yamaha)Franco Morbidelli (Ducati)Fabio Di Giannantonio Ducati)Maverick Vinales (KTM)Johann Zarco (Honda)Fermin Aldeguer (Ducati)Alex Rins (Yamaha)Ai Ogura (Aprilia)Francesco Bagnaia (Ducati)Pedro Acosta (KTM)Marco Bezzecchi (Aprilia)Jorge Martin (Aprilia)Luca Marini (Honda)Jack Miller (Yamaha)Raul Fernandez (Aprilia)Brad Binder (KTM)Augusto Fernandez (Yamaha)Enea Bastianini (KTM)Joan Mir (Honda)Somkiat Chantra (Honda)Gp Qatar, orario e dove vederlo in tvIl Mondiale di MotoGp sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport.

