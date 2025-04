Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 4-10 aprile: “Anxiety” di Doechii arriva al primo posto

Ladella settimana dal 4 al 10stilata da Earone ha un podio tutto al femminile nel quale troviamo insieme alle superstare Lady Gaga anche la nostra Rose Villain.In discesa dalla #4 alla #10 Incoscienti Giovani di Achille Lauro: settimoto al 75esimo Festival Di Sanremo, il brano firmato dallo stesso cantautore con Simon Pietro Manzari, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Matteo Ciceroni, Daniele Nelli e Gregorio Calculli, è stato certificato disco d’oro. Entra in top ten alla #9 (in salita dalla 20), Benson Boone con Sorry I’m Here For Someone Else: singolo dell’artista americanoto dopo il grande successo di Beautiful Things nel 2024 che ha superato i 3 miliardi e mezzo di stream ed è stato il brano più ascoltato al mondo dello scorso anno.