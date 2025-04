Ilrestodelcarlino.it - Spiritualità e scienza si integrano

L’Università ha presentato l’ offerta formativa alle matricole. La scelta degli studenti è se andare a sostenere un mercato del lavoro che ha smarrito il filo nel proprio labirinto fatto di evoluzione tecnologica e nuove esigenze economiche, oppure se tornare ad occuparsi dell’agire sociale, schiacciato in un eterno presente di solitudine, angoscia e fragilità. Il dibattito sulle culture umanistica e scientifica è sempre vivo. Alessandro Sportaro Risponde Beppe Boni La cultura umanistica e quella scientifica oggi non sono due mondi separati, ma anzi sono complementari, l’una integra l’altra. Lasi occupa di oggettività, ma l’uomo con le proprie facoltà intellettive è in grado di esprimere il libero arbitrio e per questo sceglie la strada che ritiene più idonea. Recentemente ho intervistato il professor Federico Faggin, uno dei giganti della Silicon Valley che ha inventato il touch screen e il microprocessore.