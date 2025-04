Il mercato dell’arte non è in crisi anzi Monti spiega perché

Quando si guarda ad un mercato, bisogna sempre stare attenti a distinguere i volumi dai valori. Per farla semplice, il calo dei valori può essere determinato da una serie piuttosto esigua di condizioni: la prima è che si è venduto di meno; la seconda è che si è venduto di più ma sono scesi i prezzi.Se poi ci si trova di fronte ad un mercato che, come quello dell'arte, presenta fasce di prezzo molto distanti tra loro, un calo del valore totale del mercato può essere motivato dal fatto che siano diminuite le vendite legate ai prodotti più costosi, a prescindere da come si siano comportate le vendite degli altri comparti.Se ho 100 prodotti, di cui 97 sono sul mercato al prezzo di un euro, e tre invece sono sul mercato al prezzo di mille euro, può capitare che in un anno, vendendo due soli prodotti da mille generi un ricavo totale più alto rispetto agli anni precedenti, quando però di prodotti ne avevo venduti 98.

