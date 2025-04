Superguidatv.it - Auditel, analisi degli ascolti tv di: Verissimo e Sabato in Diretta | Sabato 12 aprile 2025

Come sono andati glitv di ieri,pomeriggio 12? Ecco di seguito i datie l’tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri:ine le soap di Canale5.dei programmi tv Rai:inSu Rai1 Le Stagioni dell’Amore segna 1.269.000 spettatori (10.4%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 917.000 spettatori (8.9%) e 730.000 spettatori (7.9%) nella parte di breve durata chiamata Passaggio alla Mostra, mentre A Sua Immagine è seguito da 760.000 spettatori (8.7%) nella prima parte e 732.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (834.000 – 9.8%),intotalizza 922.000 spettatori (10.6%) nella prima parte e 1.150.000 spettatori (11.