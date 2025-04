Bosco degli Alpini Soresi Fd I Struttura chiusa ed inutilizzata da anni

Bosco degli Alpini di Sant’Antonio è presente una piccola Struttura, costruita intorno all’anno 2021, completamente inutilizzata», per questo la capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, Sara Soresi, dopo aver incontrato alcuni residenti della zona, ha presentato. Ilpiacenza.it - Bosco degli Alpini, Soresi (Fd'I): «Struttura chiusa ed inutilizzata da anni» Leggi su Ilpiacenza.it «Neldi Sant’Antonio è presente una piccola, costruita intorno all’anno 2021, completamente», per questo la capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, Sara, dopo aver incontrato alcuni residenti della zona, ha presentato.

