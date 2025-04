Belpasso evade dai domiciliari e tenta un colpo in una villetta arrestato e incarcerato

Belpasso, impegnati in servizio perlustrativo in orario serale, transitando in Contrada Chiesa, in una zona rurale del paese, hanno scorto un uomo che con fare guardingo si stava allontanando da una proprietà privata.L’atteggiamento sospetto e il contesto hanno indotto i militari a intervenire immediatamente per verificare la situazione, riuscendo a bloccare l’uomo poco distante dalla villetta dalla quale tentava di allontanarsi.Contestualmente, è giunta alla Centrale Operativa della Compagnia di Paternò una segnalazione di furto in atto proveniente dalla proprietaria della stessa abitazione, che grazie all’impianto di videosorveglianza installato presso l’immobile aveva ricevuto sul suo smartphone una notifica di intrusione all’interno della sua villa e aveva quindi immediatamente allertato il 112. Dayitalianews.com - Belpasso, evade dai domiciliari e tenta un colpo in una villetta: arrestato e incarcerato Leggi su Dayitalianews.com I militari della Stazione Carabinieri di, impegnati in servizio perlustrativo in orario serale, transitando in Contrada Chiesa, in una zona rurale del paese, hanno scorto un uomo che con fare guardingo si stava allontanando da una proprietà privata.L’atteggiamento sospetto e il contesto hanno indotto i militari a intervenire immediatamente per verificare la situazione, riuscendo a bloccare l’uomo poco distante dalladalla qualeva di allontanarsi.Contestualmente, è giunta alla Centrale Operativa della Compagnia di Paternò una segnalazione di furto in atto proveniente dalla proprietaria della stessa abitazione, che grazie all’impianto di videosorveglianza installato presso l’immobile aveva ricevuto sul suo smartphone una notifica di intrusione all’interno della sua villa e aveva quindi immediatamente allertato il 112.

Potrebbe interessarti anche:

Evade dai domiciliari per rubare all'interno di due auto - ladro 54enne arrestato

Evade dai domiciliari per andare a parlare con i carcerati : arrestata

Napoli - evade dai domiciliari e minaccia la moglie

Ne parlano su altre fonti “Stanno rubando in casa”: ladro era stato già bloccato. MASCALUCIA: Evade dai domiciliari per regalarsi una serata al ristorante. Rintracciato ed arrestato. Paternò, Alleruzzo in manette per evasione dai domiciliari: Carabinieri lo bloccano in via Matera. Paternò, lascia i domiciliari e viene sorpreso con grimaldello: 22enne torna agli arresti casalinghi.

Si apprende da corrieretneo.it: Belpasso, 36enne lascia i domiciliari e tenta furto in una villetta: arrestato - I militari della Stazione Carabinieri di Belpasso, impegnati in servizio perlustrativo automontato in orario serale, transitando in Contrada Chiesa, in una zona rurale del paese, hanno scorto un uomo ...

lasicilia.it riferisce: Belpasso, viola gli arresti domiciliari e tenta un colpo in una villetta: arrestato dai carabinieri - I militari transitando in Contrada Chiesa hanno scorto un uomo che con fare guardingo si stava allontanando da una proprietà privata ...