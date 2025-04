Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2025 in DIRETTA: problema tecnico per Bulega che si ferma, Razgatlioglu lanciato verso la vittoria

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 7/10 Questa non ci voleva, Amici di OA Sport! L’italiano adesso dovrà partire dalla decima posizione in gara-2.Giro 6/10 NOOOOOOOOOOO!!!!!!PER! Probabilmente si è spenta la moto al ducatista! La moto non va!Giro 6/10 Arriva il sorpasso di Loews! Il britannico passache finisce lungo in curva-1Giro 5/10 Super staccata di Locatelli che chiude la porta a Van Der Mark. Attenzione perché Lowes accorcia ancora su, mentrecontinua a martellare.Giro 5/10 Aumenta il gap tra. Adesso il turco guida con un vantaggio di 2.680. Terzo posto per Sam Loews, che al momento gira più veloce dell’italiano. Quindi Bautista, Locatelli, Van Der MarkGiro 4/10 Uno stralcio della lotta tra