Il grido di aiuto di Fagioli: «Non riesco più a resistere, la Juve ha capito. Non riesco più ad andare al campo felice.

Nicolòè il calciatore che si trova nella posizione peggiore rispetto agli altri per quanto riguarda le scommesse illegali. Aveva debiti a Torino e a Roma. Quasi 3 milioni, impossibili da saldare per lui in breve tempo. Ma chi organizzava le scommesse voleva i soldi e dalle richieste si è passati alle minacce. A un certo puntonon resiste più e chiede a Marco Giordano, suo agente, di attivarsi per trovare una soluzione. Ildinella chat diviene riproposto da Repubblica.Leggi anche: Scommesse, i calciatori inviavano screen di scommesse legali togliendo uno zero dall’importo per aggirare i limiti (CorSera): «Ho minacce e tutto e non ho più tempo né scuse né niente»Da Repubblica:“Le minacce che arrivano sono violente. «Te faccio smettere di giocare.