Lanazione.it - Troppo ‘ricca’ per la casa popolare, l’odissea di Maria

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 13 aprile 2025 – Un annuncio di sfratto entro 12 mesi perché. E un portafogli vuoto perché‘povera’. È la situazione in cui, suo malgrado, si ritrovaPiancaldini, 75 anni, di cui oltre 30 spesi nel suo appartamento, gestito daSpa, in via della Casella. È qui che poche settimane fa è arrivata una doccia fredda formato raccomandata. La richiesta: un avviso di decadimento del diritto all’alloggioper aver superato la soglia Isee che le darebbe diritto a mantenerlo. Il limite superato è quello dei 36.151,98 euro. Per restare nell’alloggio invece il suo indicatore riferito al biennio precedente dovrebbe essere inferiore, come previsto dalla legge regionale del 2019. Ma come è possibile, visto che la 75enne, sola e senza figli, ha una pensione di appena 700 euro? L’inghippo nasce con l’eredità lasciata dal padre, ex giardiniere comunale ricevuta nel 2007 ma che, contabilizzata dopo la legge del 2019, ha fatto sforare di poco la fascia dei 36mila euro di Isee.