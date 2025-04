Schianto tra due auto nella rotatoria tra via Volta e strada comunale Piana

nella mattinata di venerdì 11 aprile intorno alle ore 10 in corrispondenza della rotatoria tra via Alessandro Volta e strada comunale Piana a Pescara.È quanto segnala una nostra lettrice rimarcando la pericolosità di quel punto.A scontrarsi sono state una Peugeot 207 e. Ilpescara.it - Schianto tra due auto nella rotatoria tra via Volta e strada comunale Piana Leggi su Ilpescara.it Ennesimo incidentemattinata di venerdì 11 aprile intorno alle ore 10 in corrispondenza dellatra via Alessandroa Pescara.È quanto segnala una nostra lettrice rimarcando la pericolosità di quel punto.A scontrarsi sono state una Peugeot 207 e.

