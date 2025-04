Immensa Battocletti è oro anche nella 10km agli Europei su strada in Belgio

Leggi su Sportface.it

Nadianon si ferma e si conferma sempre più la regina dell’atletica europea: arriva l’orosua Lovanio, in. Un’altra prestazione super per la trentina, che vince così il suo quarto oro continentale in dieci mesi e su tre superfici diverse: quello odierno, infatti, si aggiunge ai due ottenuti lo scorso annosu pista a Roma (5 e 10 km) e più di recente ad Antalya nel cross. Insomma, cambia il terreno ma non la sostanza: l’azzurra, che ha compiuto 25 anni ieri, è sempre davanti a tutti.In particolare,gara odierna ha tato il traguardo in 31:10, migliorando di nove secondi il primato italiano che aveva fatto segnare lo scorso anno. Dietro di lei la tedesca Eva Dieterich (31:25) che all’ultimo vince lo sprint sulla slovena Klara Lukan (31:26).