Iodonna.it - La menopausa è una fase della vita che dura decenni, troppe donne, tuttora, si arrendono all’idea che i fastidi connessi alla carenza degli estrogeni siano il prezzo da pagare agli anni che passano. Ma non è così

«È un periodo pieno di opportunità»:gli espertiMenopause Society statunitense hanno definito di recente la, unachein cui «lepossono dare un contributo essenzialesocietà,famiglia, a tutta la comunità». ManifestoNuova: una guida completa per viverla al meglio X Leggi anche › Lavoro, le senior sono risorse, non problemi Per questo gli americani hanno avviato l’iniziativa Making Menopause Work/ Far funzionare la, che sottolinea, in quello che in inglese suona quasi come un gioco di parole, che lavoro “work” e stagione post fertilità possono collaborare.