Abu Dhabi in mostra diamanti rarissimi per un valore di 100 milioni di dollari

diamanti rari del valore di 100 milioni di dollari in un centro espositivo di Abu Dhabi. Tra i gioielli esposti c'è il Mediterranean Blue da 10,03 carati, considerato uno dei diamanti blu più importanti mai scoperti. Tgcom24.mediaset.it - Abu Dhabi, in mostra diamanti rarissimi per un valore di 100 milioni di dollari Leggi su Tgcom24.mediaset.it La casa d'aste Sotheby's ha presentato una serie dirari deldi 100diin un centro espositivo di Abu. Tra i gioielli esposti c'è il Mediterranean Blue da 10,03 carati, considerato uno deiblu più importanti mai scoperti.

Potrebbe interessarti anche:

Diamanti rarissimi per un valore di 100 milioni di dollari : la mostra ad Abu Dhabi

Ad Abu Dhabi la mostra di Sotheby’s con i diamanti più rari al mondo

Manamauri Energy by Ebimotors chiude nona la 6h di Abu Dhabi con una super rimonta

Ne parlano su altre fonti Ad Abu Dhabi la mostra di Sotheby’s con i diamanti più rari al mondo. I diamanti più rari del mondo in mostra ad Abu Dhabi: valgono 100 milioni di dollari. Abu Dhabi, in mostra diamanti rarissimi per un valore di 100 milioni di dollari. Ad Abu Dhabi la mostra di Sotheby's con i diamanti più rari al mondo. Haiti, le gang assaltano il quartiere dell'élite a Port-au-Prince. Raid israeliani su Gaza uccidono almeno 25 persone, ci sono bambini.

Riporta amica.it: Ad Abu Dhabi la mostra di Sotheby’s con i diamanti più rari al mondo - Ad Abu Dhabi da Sotheby's la mostra "Beyond: The World's Rarest Diamonds": sono i diamanti più rari del mondo. Il video su Amica.it ...

Secondo corriere.it: I diamanti più rari del mondo in mostra ad Abu Dhabi: valgono 100 milioni di dollari - La presentazione di gioielli tra i più belli al mondo segna la prima mostra pubblica di Sotheby's ad Abu Dhabi in oltre 15 anni, E hanno un valore da capogiro ...

msn.com comunica: Diamanti rarissimi per un valore di 100 milioni di dollari: la mostra ad Abu Dhabi - La casa d’aste Sotheby’s ha presentato una serie di diamanti rari del valore di 100 milioni di dollari in un centro espositivo di Abu Dhabi. Tra i gioielli esposti c’è il Mediterranean Blue da 10,03 c ...