ATP di Montecarlo Musetti a caccia dello storico trofeo sfida Alcaraz in finale

Musetti per la storia. Il tennista azzurro affronta oggi, domenica 13 aprile, Carlos Alcaraz nella finale di Montecarlo. Si tratta della prima volta per il toscano all’ultimo atto del Masters 1000 che apre la stagione sulla terra, con un italiano che torna in finale nel Principato sei anni dopo il trionfo di Fabio Fognini. Musetti ha battuto in rimonta e in tre set Alex De Minaur in semifinale, mentre Alcaraz ha superato nel derby spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.Musetti-Alcaraz, orario e precedentiLa finale tra Musetti e Alcaraz è in programma oggi, domenica 13 aprile, alle ore 12. I due si sono affrontati in cinque precedenti, con lo spagnolo che domina con un parziale di 4-1. L’unica vittoria di Lorenzo risale alla finale dell’Atp di Amburgo, quando riuscì a battere Carlos in tre set. Leggi su Ilfaroonline.it Lorenzoper la storia. Il tennista azzurro affronta oggi, domenica 13 aprile, Carlosnelladi. Si tratta della prima volta per il toscano all’ultimo atto del Masters 1000 che apre la stagione sulla terra, con un italiano che torna innel Principato sei anni dopo il trionfo di Fabio Fognini.ha battuto in rimonta e in tre set Alex De Minaur in semi, mentreha superato nel derby spagnolo Alejandro Davidovich Fokina., orario e precedentiLatraè in programma oggi, domenica 13 aprile, alle ore 12. I due si sono affrontati in cinque precedenti, con lo spagnolo che domina con un parziale di 4-1. L’unica vittoria di Lorenzo risale alladell’Atp di Amburgo, quando riuscì a battere Carlos in tre set.

