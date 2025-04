Formiche.net - Un seggio per l’Europa, perché il Consiglio di Sicurezza deve svegliarsi. Scrive Volpi

Leggi su Formiche.net

Mentre Gaza è ridotta in macerie, l’Ucraina combatte una guerra d’attrito nel cuore del, e gli Stati Uniti si preparano all’incognita di un nuovo possibile mandato trumpiano, una domanda ritorna con urgenza: chi comanda davvero, e con quale legittimità? Ildidelle Nazioni Unite, nato nel 1945 per garantire la pace attraverso l’equilibrio tra le potenze, appare oggi più come un freno che come una guida. Immobilizzato da veti incrociati, riflesso di rapporti di forza ormai anacronistici, ilè diventato spesso il teatro dell’impotenza diplomatica.La composizione del suo nucleo più potente — i cinque membri permanenti con diritto di veto — racconta una storia che non è più la nostra. Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito e Francia: vincitori di una guerra lontana quasi ottant’anni, congelati in un’architettura che esclude attori fondamentali del mondo di oggi.